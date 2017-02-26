沒錢別讀好學校？北京屢見天價學區房

房市調控政策下，中國大陸北京仍出現成交價達一平方公尺人民幣30.77萬元（約每坪458萬元）的天價學區房，且當地學區房的交易漸從產權不明的「過道房」轉向地下室。

經濟觀察報報導，北京市金融街區域一戶房售價標明每平方公尺25萬元，一戶買家本來準備要以1000萬元買走39平方公尺的1房1廳，結果5小時後被另一名熊先生以1200萬元買走，相當於每平方公尺30.77萬元。

報導說，這項交易並沒有出現在公開訊息平台上。

北京學區房很熱門，熊先生說，在看房的過程中，他看到一位買房者以640萬元買下一處學區房的地下室，甚至於一些單身青年也在諮詢學區房地下室。

由於學區房昂貴，小面積的非標準住房因此受家長歡迎，前幾年北京明星小學附近的一些畸零地，諸如通道、門廊等多次以「學區房」的名義售出高價。

今年1月26日，大陸官方發出有關住宅平房測繪及交易管理的通知意見稿，表明通道、門道、廚房、廁所等不具居住功能的空間不是「房」，只買通道房的家庭子女可能無法上學。

報導指出，許多家長開使轉向購買地下室學區房。北京第二實驗小學德勝校區周邊的地下室報價已經超過每平方公尺12萬元（約每坪新台幣179萬元）。

地下室總價雖較一般房屋為便宜，但熊先生坦言，他實在無法住在潮濕的地下室裡，因此仍花高價買房。

報導引數北京市教育委員會資料，2010年以來，北京市適齡兒童少年人數每年平均遞增2萬人，年均成長20%，這種趨勢進一步加劇了很多人對學區資源會愈發緊張的擔憂。1060226

(中央社)