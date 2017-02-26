金鋼狼帥氣抵台開心揮手 中文問好

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金鋼狼來了，男星休傑克曼及派屈克史都華今天下午搭機抵台，不少粉絲接機，他們親切揮手，休傑克曼還用中文說「你好」，隨後由商務中心通關入境。

休傑克曼（Hugh Jackman）及派屈克史都華Patrick Stewart）從美國搭機至香港再轉機來台，於下午5時左右抵桃園機場，不少粉絲在登機門外守候接機。

他們來台宣傳金鋼狼系列最終章「羅根」，隨後，他們搭上機場商務中心的電動車，由商務中心通關入境

最後一次飾演「金鋼狼」的休傑克曼及飾演「X教授」的派屈克史都華訪台3天宣傳「羅根（Logan）」，粉絲期待在休傑克曼「封爪」前，目睹經典金鋼狼和X教授最後風采。1060226

(中央社)