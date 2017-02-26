棄清大讀警大 花蓮消防科長謝至和分享當年勇
花蓮縣消防局行政科長謝至和，高中時因擔任花中少年服務隊長，決定放棄清大選讀警大消防系，化身「打火弟兄」延續那股服務熱忱，他與剛考到70級分的花中學弟葉秉澄受邀分享「當年勇」，強調「玩社團的孩子不會變壞」。
第六屆花中花女少服隊隊長謝至和，他與相差十屆的小學弟葉秉澄受邀回紅十字會分享「助人故事」，學長、學弟首度相見歡對談，激起不少火花，並不約而同闡述服務理念，表示只要掌握好時間，投入志願服務，讓求學生涯更加正向、充實。
「看到受助者的微笑，是向前的動力！」謝至和說，很多家長擔心社團會影響功課，但讀書不能只是埋頭苦讀，應該結合正向活動，除在課業中與自己求取進步外，還可從服務學習中，與夥伴建立革命情感，獲得珍貴堅定的友情，兩者並不衝突。
葉秉澄則說，投入服務性社團，反而能夠讓自己藉由活動服務中磨練身心，提升人際關係、企劃及自我管理能力，雖然很多家長擔心念書與社團衝突，但他因為知道周末假日要投入社團活動，反而更會在平時就把讀書進度安排好，念書更有效率。
葉秉澄表示，因為當初對CPR等各項急救技能感到興趣，學生時期陸續到花蓮畢士大教養院等地進行關懷活動，讓自己的台風、表達能力都比同學更快進入狀況，未來也希望延續這份助人精神，能順利考取醫學相關領域的學校，繼續服務更多的人群。
消防局長林文瑞肯定兩位青年兼顧課業之際，還能投入服務社會的行動，紅十字會支會副總幹事陳玉秋則感謝花中、花女校長及家長們對於青少年服務隊的支持，紅十字會期盼除了傳授更多急救救災的技能外，也將關懷的精神傳承下去。
(中時)
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