為什麼北韓要用VX神經毒殺金正男

北韓領導人金正恩的異母哥哥金正男(左)，2月13日在馬來西亞遇刺身亡，引發外界諸多揣測。(圖／美聯社)

北韓毒殺金正男事件震驚全球，西方媒體紛紛開始臆測為什麼北韓要使用VX神經劇毒，在馬來西亞國際機場展開驚人的刺殺行動呢?這是一場行動失敗的暗殺，還是北韓想藉機展示庫存的違禁化學武器呢?

北韓領導人的胞兄在機場被殺，可以稱作是全球最離奇的刺殺案件之一，其行刺動機已經引起全球媒體廣泛討論。

《美聯社》(AP)報導推測，其中一種說法，北韓將被聯合國列為大規模毀滅性武器的VX神經毒攜入人來人往的國際機場行刺，目的是要向全世界展示北韓的化學武器可以做到何種程度，在全球都只關心北韓核子導彈有多先進的同時，好像忘了看看北韓的化武發展。

但也有其他專家認為，北韓根本不想要VX被發現，因為沒有必要在核武發展已經受到國際嚴重制裁的情況下，再冒一次被制裁的風險，並且懷疑北韓為何要在

沒有承認化武存在的情況下，突然向全世界展示威懾性高的化學武器。

韓國東國大學（Dongguk University）北韓專家高有煥（Koh Yu-hwan）指出，北韓刺殺領導人胞兄金正男，可能是他的優先繼承權隱隱威脅到了現任領導人金正恩。北韓針對這次行刺金正男，完全不能失敗，因此可能挑選其中最致命的化學武器毒殺他，所以選出VX神經劇毒，也可見北韓對這次行刺高規格的重視。

然而，北韓2月13日就否認涉嫌參與整起事件，也拒絕承認金正男已死，甚至強力譴責馬來西亞調查金正男遭刺。

金正男之死，南韓媒體大肆報導。（圖／美聯社）

還有一種說法，北韓挑選VX行刺是合理選擇，因為北韓不打算承認犯案，沒有直接派國人暗殺，而是選擇兩位稍微受訓的外籍女子執行犯案，如果選擇毒性低、需要注射器的化學毒物，只會增加刺殺金正男失敗的可能性。

但是目前還不清楚這兩名女嫌犯，以及接觸到金正男屍體的醫療人員和旅客，究竟如何處理VX，而自己本身卻沒發生什麼事。

一名南韓軍事研究專家說，很可能兩名女嫌碰觸VX之前，已經先在手上塗抹防護劑。因為機場監視器拍到她們案發後走到廁所洗手，如果她們徒手碰VX的話，根本不可能有時間走到廁所洗手。

(中時電子報)