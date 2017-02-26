衛武營力拚今年竣工 2018年開幕

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國家表演藝術中心成立3年，國表藝中心董事長朱宗慶今天帶領三館一團藝術總監及執行長與媒體餐敘，衛武營預計今年10月竣工，朱宗慶今天說，無論如何明年衛武營一定要開幕。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶，今天帶著三館一團的衛武營營運推動小組召集人暨準藝術總監簡文彬、台中國家歌劇院藝術總監王文儀、國家兩廳院藝術總監李惠美、NSO國家交響樂團執行長邱瑗，舉行新春媒體餐敘。

朱宗慶表示，接任國表藝董事長已有一個半月，他期待國表藝能成為藝術工作者的家，讓藝術工作者在創作展演、資訊交流、觀摩成長等追求專業所需的面向上，都有可以依靠感。

三場館當中，國家兩廳院戲劇院整修8個月後，預計在3月1日重新啟用；台中歌劇院今年加入台灣國際藝術節行列，首年NTT-TIFA以「青春」為主題，7檔節目票房已經超過9成；衛武營藝術文化中心預計今年10月竣工，朱宗慶笑說要給簡文彬壓力，「無論如何明年衛武營一定要開幕」。

NSO今年將第三度赴歐洲演出，在比利時、波蘭、奧地利、德國、法國展開巡演，帶來包括金希文、普羅科菲夫、拉威爾、蕭斯塔科維契、德沃札克的曲目；今年也繼續參與台中歌劇院「指環二部曲－女武神」及兩廳院TIFA與歌劇製作的演出。

朱宗慶認為，場館愈多，與民眾的關係應該更親近、緊密，國表藝應該也要讓藝文愛好者有像家一樣的信賴感，使藝術融入生活，為社會帶來溫暖與激勵，並透過創新的活力，創造更多附加價值。1060226

(中央社)