花燈林默娘續留西門町 北市：洽談中

媒體報導，西門町商圈組織想認養台北燈節的林默娘花燈。台北市觀傳局今天說，評估中，且放置林默娘和小奇雞的地點也未確定，但樂見有廠商願意認養，3月底會有答案。

媒體報導，今年移師西門町的台北燈節落幕，話題性最高的林默娘花燈已被載運回廠保養，西門徒步區發展促進會理事長劉家鑫表示，將認養林默娘，底座加裝水泥，平日會做定期保養，還打算找日本技術人員在林默娘的眼睛裝攝影機，可直播西門町的活動。

台北市觀光傳播局股長汪彥奇說，西門町商圈代表願意認養林默娘花燈，樂見其成也很開心，但後續維護管理需要溝通，且雙方還未談到細節，會找時間討論，其他已入倉維修的花燈也套用。

汪彥奇表示，當地商圈雖然有意願認養林默娘花燈，後續地點仍須要進一步協調，至於放置地點，不管是林默娘或是小奇雞花燈，都有可能在台北市內出現，像信義區、西門町、大同區、市府前廣場等，但目前仍未規劃。

他說，西門町當地商圈組織曾提及要在林默娘的眼睛裝設攝影機的構想，但這需要細談，且還在評估中，真正定案會以市府為主，3月底有明確答案。

汪彥奇舉例，若有廠商願意認養花燈，但市府在乎的是後續安全維護管理責任，像是花燈若放置在人行道，可能影響行人安全，就會要求廠商投保等事宜，也需通報人行道管理單位，「所有細節仍在詳談中」。1060226

(中央社)