多倫多擴大紀念228 籲求轉型正義

多倫多台灣人社團今天擴大紀念228七十周年，在莊嚴肅穆的氣氛中擴大追悼、撫慰受傷心靈並進行專題演講和討論。

多倫多地區的台灣人社團自1997年以來，年年舉辦228和平紀念會，迄今已有20年的歷史。時值228事件70周年，主辦方多倫多台灣人社團聯誼會召集人鍾雅澤表示，舉辦「大多倫多地區228大屠殺70周年和平紀念會」絕非心存報復，而是希望記取教訓，不讓悲劇重演。

鍾雅澤說，這10多年來，台灣政權3次和平轉移，為228事件和白色恐怖的受難者平反、撫恤、建紀念碑、發掘真相、和解溝通，都積極進行，目前獨缺的一環，就是轉型正義、嚴懲真凶。他呼籲政府，積極將調查真相公開，彰顯社會正義。

這項和平紀念會是在多倫多台灣聯合教會舉行，由伍牧師(火冏)豪主持。數百位參與人士以點燭、獻花、默禱、獻詩、合唱等儀式，表達追思。

伍(火冏)豪表示，不只是在加拿大，在整個北美的台灣人社群都非常關注這個事件，北美各地都有團體用各種形式進行紀念追悼活動。

而為了協助探究真相與和解，今年最特別的一項安排，是邀請渥太華大學社會學及人類學教授史國良（Scott Simon）發表「真相、和解、轉型正義」的主題演說及討論。

史國良認為，在處理228事件上，「台灣可以做得更多」。他建議向南非和加拿大借鏡，南非結束種族隔離政策、加拿大向原住民道歉與和解的過程中，都以舉辦公聽會、讓受害者站出來述說自己的經驗，讓社會各方人士相互了解。

駐台北經濟文化辦事處長徐詠梅則是在致詞中提到，就在2天前，總統蔡英文還接見海外二二八遺屬返鄉團，總統重申新政府會繼續相關的努力，做更深入的調查，讓社會大眾有更深刻的了解和省思；記取歷史教訓、尋求和解，打造一個更民主、公平、正義、團結的國

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(中央社)