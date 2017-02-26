海軍中校疑涉毒退伍 海軍：檢方偵辦中
海軍艦隊指揮部一名黃姓中校被爆疑似擁有毒品吸食器後拒驗尿且迅速退伍，海軍今天表示，全案已由高雄地方法院檢察署偵辦中，如確認黃姓中校吸毒，將召開人評會給予處分。
媒體報導，海軍艦隊指揮部主計處黃姓中校副處長在今年1月初時，遭警方攔查發現其隨身背包內有疑似毒品吸食器，但他向警方表示是友人所有，並非是他所擁有。事件發生後的第二天，黃姓中校返回到艦指部後，原本依規定要進行尿液檢測，但他拒絕尿檢，還立即申請辦理退伍，海軍並核准黃姓中校在2月1日退伍。
海軍司令部今天表示，黃姓中校於1月11日凌晨與朋友聚會後，遭警方攔查，發現隨身背包內有疑似毒品吸食器，目前全案由警方移送高雄地方法院檢察署偵辦中。
海軍表示，由於黃姓中校拒絕尿篩，因此艦指部記他申誡一支，另外，由於黃遭警方臨檢，並未向部隊回報及請假延後返回部隊，艦指部也給予申誡一次；如經高雄地方法院檢察確認黃姓中校吸毒，將召開人評會給予處分，雖然黃姓中校已退伍，但仍會有記錄在。1060226
(中央社)
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