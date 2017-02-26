小黃司機陳屍車內 警初步排除他殺

林姓計程車司機，今天下午被家人發現倒臥在自己計程車內，脖子有刀傷。轄區警方調查，初步排除他殺，但確切死因仍待報請檢方相驗後釐清。

蘆洲警分局表示，排除他殺的原因包括，計程車外部沒有遭到破壞的痕跡，內部也沒有打鬥的痕跡。

警方調查死因，初步排除他殺，進一步詢問家屬，死者計程車後座的水果刀，疑似林男從家中帶出去的。但詳細死因，仍由檢方深入查證釐清。1060226

(中央社)