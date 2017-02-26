論文造假風暴重創學術界 明年亞太地區研究誠信網絡會議在台舉行

亞太地區研究誠信網絡會議（APRI Network Meeting）2月20日至22日在香港大學舉行3天研討會，約100多名亞太地區各國的學校代表、研究誠信（RI）單位的負責人參加，最後大會決議，明（2018）年第三屆APRI Network Meeting在台灣舉行，由台灣聯合大學系統（清大、交大、陽明及中央組成）負責召集。

APRI Network的成立，緣於世界研究誠信（World Conference on Research Integrity, WCRI）會議的討論。WCRI在歐洲科學基金會和美國衛生暨人類資源部研究倫理辦公室（ORI）的號召下，從2007年開始，分別在葡萄牙、新加坡、蒙特婁和巴西舉行了4次世界大會。

有鑑於全球經濟重心移至亞太地區，快速帶動科研的各項發展，但亞太地區在研究倫理的推廣上一直較為緩慢，加上亞太地區幾個國家違反研究誠信的行為十分嚴重，因此由美國ORI結合多位長期參與WCRI、關切科研誠信的亞太地區代表組成執行委員會，發起APRI Network，並於2016年2月在美國聖地牙哥正式成立，同時舉行第一次大會。

相較於去年第一次大會多著墨在各國規範RI、推廣RI的分享，今年第二屆會議安排了許多場次的分組討論，包括常見的RI問題有哪些？如何處理RI問題？如何教授以及是否應該教授RI？以及APRI Network未來的合作與發展等等，讓與會者有充分對話的機會。

台大教授郭明良團隊的論文造假，重創台灣學術界。在今年APRI Network Meeting中，與會者的共識是「在研究程序上得到可靠的數據」是有共同規範的，但如何讓研究者了解這些共同規範並成為研究者的基本態度，則需要研究機構和大學提供好的環境，而這牽涉到學校的政策制定，包括評量研究人員的升遷和獎勵制度。

台灣聯合大學系統分這次成功爭取到2018年第三屆APRI Network Meeting，預定在2018年2月舉行，除了亞太地區各國代表和研究者之外，也將著力於鼓勵更多研究生參與和討論。

APRI Network 執委會成員包括台灣、日本、中國大陸、香港、南韓、印度、新加坡、澳洲、泰國、巴基斯坦、美國、加拿大和紐西蘭。台灣代表為台灣聯合大學系統總校長曾志朗。

曾志朗表示，現代科技會有目前如此亮麗的成就，是因?絕大多數的研究者都是正直可靠的，不能因?少數之惡而破壞社會大眾對科學研究的信?；成立維護研究誠信的網絡，並加強區域與國家之間在研究誠信的合作，就是希望確保正直的研究者不因害群之馬而遭受無妄之災。

(中時)