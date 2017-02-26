被誣指收錢穿禮服 梅姨要老佛爺道歉
「梅姨」梅莉史翠普今天怒斥香奈兒藝術總監「老佛爺」卡爾拉格斐壞了她的奧斯卡之夜，因為「老佛爺」誣指她收錢穿禮服走紅毯，「我還在等道歉」。
路透社與E!News報導，「老佛爺」昨天接受WWD訪問時表示，明天奧斯卡頒獎典禮當晚，梅莉史翠普（Meryl Streep）不打算穿著香奈兒（Chanel）禮服走紅毯，因為另有設計師要付錢給她，請她身穿作品現身。
67歲的梅姨今天發出聲明說：「知名設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在重要的業界刊物詆毀我、我的造型師、我選穿禮服的傑出設計師。」
「該刊未經查證就刊登這種毀謗報導，接著全球跟進，繼續在全球發酵，蓋過了我出席奧斯卡的新聞，這是我破紀錄第20次獲提名的場合。這篇報導也持續不斷，要讓媒體、同僚和觀眾看不到這份榮譽。」
「我不會善罷甘休，卡爾拉格斐先生有關這項『爭議』的普通『聲明』並非道歉，他說謊，而他們刊登謊言，我還在等。」
稍早卡爾拉格斐發出聲明，坦承「誤會史翠普女士可能因酬勞選擇另1位設計師的作品」，並說很遺憾造成爭議。1060226
(中央社)
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