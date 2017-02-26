LPGA》曾雅妮本田賽獲T14 梁熙英破紀錄封后
曾雅妮26日本田泰國高球賽決賽輪前9洞遇到小亂流，打出38桿(+2)，雖然後9洞回穩賺回2桿，這輪只交出平標準桿72桿，最終以總桿279桿(-9)下滑至並列第14作收，不過這也是她本季參賽3場以來的最佳成績。
曾雅妮25日第三天加上次輪補賽與第3輪比賽共打了31洞，結果這兩輪分別揮出69、65桿佳績，其中第3輪65桿為當天最佳成績， 可惜26日決賽輪前9洞表現不穩，第4洞抓到小鳥後，在2個4桿洞花掉3桿，第5洞柏忌，第9洞雙柏忌，前9洞成績+2。
轉戰後9洞回穩，沒有吞下任何柏忌，於第12洞3桿洞與第18洞5桿洞，抓到2隻小鳥，當天以平標準桿72桿作收，唯這個成績只能讓她排名往下滑，從出發前的並列第9，退至並列第14。
本田泰國高球賽是她本季第3戰，前2戰巴哈馬菁英賽與澳洲女子公開賽都被淘汰，這場比賽能在第2、3輪打出6字頭成績，對日後比賽的信心有很大幫助。
帶著領先5桿出發的韓國女將梁熙英，靠著68桿守住領先優勢，最終以贏5桿的總桿266(-22)，贏得2015年之後賽史第2座冠軍盃，同時改寫挪威女將派特笙2007年及日本女將宮里藍2010年，共同保持的賽史最低桿紀錄267桿。
另2位韓國選手柳蕭然271桿(-17)獲得第2，金世英273桿(-15)拿下第3，韓國選手包辦前3名。
(中時電子報)
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