海軍退伍藝術家陳坤田 沙雕創作向海軍陸戰隊致敬
海軍退伍的沙雕藝術家陳坤田，對海軍有深厚感情，為表達對海軍保家衛國、守護家園的敬意，日前率領團隊在豔陽烈日的高雄市左營桃子園海灘，雕塑高4公尺、寬長6公尺等3座沙雕，為陽剛的軍隊增添色彩。
陳坤田日前帶領海軍官兵一起在左營軍港海灘上進行沙雕創作，除他創作的3座沙雕外，海軍陸戰隊、艦隊指揮部、海軍官校、教準部及保指部等5單位的官兵，也在陳坤田指導下，共同創作5座沙雕。
陳坤田創作的主雕作品是高4公尺、寬6公尺的「守護·期待」，以象徵海軍軍官粗糙、強壯、充滿歷練過的雙手，圈圍住長髮披肩的纖細溫柔女子，呈現出海軍為保衛國家，不計代價的豪情壯志，家裡妻兒則希望另一半順利完成任務，返家團聚的期待。
正面看，夕陽時雙手正好圈圍著太陽，搭配後方的大海，傳達出海軍「守護」海疆的意涵。
副雕有兩隻強壯小老虎，象徵每位「海軍人」都曾經因為任務，無法時常與家人相處、及陪伴孩子成長。
陳坤田期望藉由老虎強壯、勇敢形象，並以可愛、卡通化的方式，雕塑出象徵每一位身為海軍人子，即使父母無法隨時陪伴成長，每一位海軍子弟也能具有老虎般的身心，快樂、獨立的成長，並協助父母親保衛自已的家庭。
另1件作品則以潛艦上浮、破水而出為創作構想，象徵海軍面對任何任務與挑戰，均能以突破艱辛與險阻的精神，不畏風浪、勇往向前，達成守衛國家海域安全的使命。
(中時)
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