木棒聯賽》8局下逆轉普門 穀保明拚隊史第5冠

穀保擊敗普門，闖進冠軍戰，明爭隊史第5冠。（學生棒聯提供）

林鋅杰後援守成。（葉姵妤攝）

在嘉義市棒球場進行的高中木棒聯賽4強戰，穀保家商今天(26日)交手普門中學陷入苦戰，直到8局下掌握得分契機，蘇煒智在滿壘時掃出帶有2分打點的超前安打，穀保單局攻進4分逆轉戰局，終場就以6比3擊敗普門殺進冠軍戰，明將挑戰隊史第5冠。

穀保在今年第3階段時就曾對上普門，前8局打完後兩隊1比1平手，最終靠著陳真的致勝安打以4比1勝出，今年穀保重返4強，兩隊再度碰頭，面對普門排出的高一先發許瀚元，穀保首局靠岳政華、曾翰宇、陳真的3支安打攻下2分，接下來6局沒能再添分數。

穀保此戰則由去年U18亞青國手萬昭清掛帥，前7局只被敲4支安打，失2分，兩隊在3局打完後就維持2比2平手僵局直到8局上，萬昭清先被高一的鄭宗哲掃出三壘安打，穀保壓出王牌林鋅杰登板後，再被捕手林軒逸擊出帶有打點的安打，普門3比2超前比數。

但下半局穀保馬上有所回應，陳真在2出局後敲出二壘安打送回追平分，隨後在滿壘的情況下，穀保隊長蘇煒智把球掃向右外野形成安打，一棒送回致勝2分，接著跑者又因暴投跑回保險分，林鋅杰則在9局上連續解決3名打者關門，最終穀保驚險勝出，相隔1年後重返冠軍戰。

穀保教練田家銘是去年帶領普門打進木棒聯賽4強的教頭，這次率穀保迎戰「老東家」，他提到：「因為帶過普門，知道他們的優缺點，他們真的進步很多，大家有目共睹，但還好(穀保)選手們有咬住到最後。」

雖然許瀚元球速不快，但前7局卻沒讓穀保有太多有效攻勢，田家銘提到：「他的控球很好，又不會怯場，而穀保剛好都是打到壞球，還好最後有把握住機會。」能打出這場精彩的4強戰，兩隊事前的情搜工作也做得很到位，田家銘說：「現在每隊實力接近，就是看臨場表現，看誰能把握住機會。」

從高中聯賽在93學年度起將「木棒組」賽事獨立起，穀保曾4度奪冠，包括在101、102學年度締造「二連霸」，而穀保這學年已拿下高中聯賽鋁棒組冠軍，如今木棒組也闖進冠軍戰，明晚6點將力拚「雙料」冠軍，對手為平鎮高中及南英商工的勝方。

(中時電子報)