吳德榮的老大哲學 順天很重要

寒流哪裡來、颱風會不會撲台，卸下中央氣象局預報中心主任的吳德榮仍被媒體稱為老大，專解疑難雜症，但作為一個科學家，順天才是他的哲學。

記者第一次電訪吳德榮是向他請教關於「極地渦漩」這個名詞，那年整個亞洲氣溫驟降，日本、韓國、中國大陸都降下罕見的大雪，台灣也被形容冷得像顆大番薯。

當時吳德榮發揮了他作為中央大學大氣系副教授的本領，端出淺顯易懂的大象理論，說明當時極地大陸冷氣團就像一頭大象，極地渦漩只是象頭上的凹陷，「今天大象破壞菜園，不能去怪象頭上的凹陷」。

吳德榮也曾擔任華視氣象主播，熟知他的媒體都稱他為「老大」，而他也樂於解決這些弟弟、妹妹提出的各種疑難雜症，無論是颱風來襲或是霸王寒流台北下雪，都可以在媒體報導中看到他的分析。

約訪當天，吳德榮穿著輕便的運動服，踩著休閒鞋現身，卸下預報中心主任、電視台主播光環，顯得更加輕鬆自在，不過，才一坐定他就開口問「日本上次預估台灣低溫，和實際差距這麼多，你們怎麼都沒人報？」

每個科學家血液裡都有實事求是的因子，吳德榮也不例外，今年2月初首波寒流報到時，他將氣象局預報、觀測和日本氣象廳預測的溫度詳細校驗，就是希望能透過媒體傳遞最正確的觀念。

他坦言，直言不諱是自己的性格，有錯就要立刻澄清，「有次當時的行政院長來視察，告訴媒體颱風已經是強颱了，我立刻糾正，告訴他颱風只是中颱上限，快到強颱，但還沒達到強颱等級，讓現場許多長官嚇出一身冷汗」。

他回憶，自己民國68年進入氣象局，一路做到預報中心主任，經歷氣象局硬體現代化的進程，也曾經到國外偷學技術，才將軟硬體成功結合，應用在實際的氣象預報技術上。

「培養一個預報員需要10年的時間」，他說現在氣象局許多資深預報員都是由他一手教出來，無論是面對媒體、或是分析資料都要有足夠成熟的閱歷，而他也一再強調，不是官大說的就對，開放討論更是培養預報員最好的方式。

談到颱風，吳德榮說，「每個颱風都有自己的生命」，預報不難，最難的是如何分析資料，提供給防災單位來解決問題、做風險評估，像是颱風假該不該放，至今仍是每年颱風季吵不停的難題。

「我常說，要順天，知道自己能力在哪裡」，作為一個科學家，吳德榮不斷重複著「順天」，他感嘆，預報能力再進步，老天還是難以預測，7到10天已經是極限，颱風會從哪裡登陸，今年會有多冷都不能憑電腦模擬說了算。

他表示，電腦模擬資料出來後，得經過預報員的分析，若是只憑一紙數據就在網路上大放厥詞，那就是在賭運氣和譁眾取寵，如果真的致災，傷害的是整個社會大眾。

訪談結束前，問及「老大」這個綽號的由來，他笑說，「以前颱風警報解除後，我都會找預報員、記者一起吃飯喝酒，繃緊神經這麼久，一定要放鬆。」也是這樣的定期聚會和親和力，讓他成為預報員，媒體眼中的老大。1060226

(中央社)