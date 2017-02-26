網咖交易大鵰搖頭丸 男子遭逮

警方查獲大鵰搖頭丸等證物。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局海山派出所25日凌晨執行「全國同步查緝毒品專案行動」，在轄內網咖執行臨檢勤務，見高姓犯嫌行跡可疑，遂上前進行盤查，高嫌見法網難逃，索性將藏放於身上之毒品安非他命1包及大鵰形狀搖頭丸7顆等證物交付警方查扣，訊後依違反毒品危害防制條移送法辦。

警方調查，26歲高嫌明知安非他命為毒品危害防制條例公告列管之毒品，非經許可，不得持有、販賣或運輸，竟因牟取暴利，而受僱運輸毒品牟利，並以「喉糖」及「貢丸湯」等作為毒品安非他命及搖頭丸交易之代號，藉以躲避警方追查。高嫌想不到，竟於網咖等待買家進行交易毒品過程中，遭警方盯上，見警方趨近盤查，只好認栽了。

高嫌向警方供稱，受雇於麥姓男子，運輸毒品販售，並以少許毒品作為運輸之酬勞，但警方並不採信高嫌狡辯之詞，查扣其犯案連絡工具及調閱周邊監視影像，深入追查高嫌所持有之毒品來源，以有效遏制毒品氾濫，杜絕危害治安因子。

海山警分局長黃勢清呼籲，毒品害人害己、決不可因一時好奇沾而染毒，一旦沾染即遭毒害，其所造成之傷害不可預期，必將家破人亡、危害社會大眾，民眾如發現不法，盡速向警察機關舉報。

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(中時)