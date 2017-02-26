火星探測船太多 可能需要交通管制

2021年會有許多太空船前往火星，包括中國大陸的。(圖/NASA)

火星有著偏橢圓形的公轉軌道，因此每26個月就會接近地球一次，稱為火星大接近，這也是太空船前往火星的最好時機。下一個火星大接近的日期將在2021年的2月，而2020年7月到 8月之間，是太空船的最佳出發日期。除美俄之後的新興國家逐漸齊備太空實力，比如中國大陸、印度等。他們都計畫在2020年發射自己的火星太空船，因此現在遇到一個問題：眾多的太空船需要相互協調以免干擾甚至碰撞，換言之，前往火星之路需要交通管制。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，歐洲和中國大陸都計劃在2020年年發射火星探測船，歐洲太空總署(ESA)、中國航天(CNSA)，以及印度，都要再次執行自己的火星計畫，而阿拉伯聯合大公國要做「第一個探測火星的阿拉伯國家」，也正在製作自己的火星太空船。當然美國的火星計畫就更多，NASA有他們的火星2020漫遊者，民間太空公司SpaceX則想在2020年向火星發射天龍號太空艙。

如此眾多的「火星艦隊」將擠到火星軌道上，而且現在的火星上空已經有8個運作中的火星探測船。而且除了人造物體以外，火星上空還有2顆小月亮，福伯斯(Phobos)衛星正在往火星靠近，剛好處在人類的火星探測船同高度的軌道上，使得碰撞的機率更大。

航太總署的噴射推力實驗室(JPL)火星探測規畫組的李復國博士(Fuk Li)說：「我們擔心那麼多的火星探測船會在同一個軌道，相互碰撞的可能性是存在的。我們也擔心有可能與福伯斯碰撞。因此航太總署正在計畫，能否與各國的太空計畫室有橫向聯絡管道。」

航太總署的深太空電訊網路（DSN）是地球上範圍最廣的電波訊號接收陣列，在在美國加州、西班牙和澳州都有建造，以處理地球軌道以外的所有訊息。DSN接收來自太陽系各個星球的訊息，不僅來自火星，還包括木星的茱諾號、土星的卡西尼號、冥王星以外的新視野號，甚至是長壽的航海家號探測船。這些遙遠的探測船都需要精確的導航指令來調整飛行軌道避免發生意外。因此DSN最有資格做各個火星探測船的管制中心，等於是紅綠燈兼交通警察的工作。

當各國的火星艦隊在2021年到達時，對地球來說，他們都位在同一個訊號發射源，大多數的探測船都依靠DSN的接收能力來聯絡，對DSN而言，這將是一個挑戰，要處理多國、多具、訊息量不同的電波。

航太總署火星探測計劃主任詹姆斯．瓦森(James Watzin)在最近的一次火星探測計劃會議上說：「DSN必須及早因應2021年火星大探索時的龐大訊息量，接收站的性能要提升，解析訊號的電腦也必須升級。我認為DSN可以做的很好，這是一場挑戰，也是一場學習。」

來自各個國家，超過10台的火星探測船一起造訪火星，除了期待新的火星調查發現以外，探測船的交通管制也是很有趣的故事

(中時電子報)