中1.2億樂透大烏龍！辛龍出面否認：玩笑開太大
「憲哥」吳宗憲日前在節目上突然爆料「2年前演藝圈有個藝人光頭造型、留鬍子，中2億樂透！」讓人聯想就是辛龍，但今天辛龍上憲哥節目，特地出面說明，否認中頭獎，強調說中樂透「是指娶到劉真！」
辛龍自從被爆料中了樂透後，他與劉真住處被大批媒體守候，他今（26日）上憲哥《小明星大跟班》，特地與憲哥一同出面受訪，否認先前盛傳他中樂透！吳宗憲也強調當初是在與劉真對話中，提到「辛龍能娶到妳，等於中了2億彩票！」事後辛龍則笑稱是「中1.2億彩票」，不過不論數字多少，兩人皆說中彩票指的是指娶到劉真一事，並非真的中獎。
吳宗憲與辛龍皆坦言這「玩笑開太大」，至於還有彩券行老闆說辛龍實際中獎金額是4.6億，他也苦笑說「如果真的中4.6億，我怎麼還會站在這？」最後辛龍更以「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」四句作結，暗示一切都如虛幻。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。