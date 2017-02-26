中1.2億樂透大烏龍！辛龍出面否認：玩笑開太大

辛龍出面否認中樂透！（圖／翻攝快點TV）

「憲哥」吳宗憲日前在節目上突然爆料「2年前演藝圈有個藝人光頭造型、留鬍子，中2億樂透！」讓人聯想就是辛龍，但今天辛龍上憲哥節目，特地出面說明，否認中頭獎，強調說中樂透「是指娶到劉真！」

辛龍自從被爆料中了樂透後，他與劉真住處被大批媒體守候，他今（26日）上憲哥《小明星大跟班》，特地與憲哥一同出面受訪，否認先前盛傳他中樂透！吳宗憲也強調當初是在與劉真對話中，提到「辛龍能娶到妳，等於中了2億彩票！」事後辛龍則笑稱是「中1.2億彩票」，不過不論數字多少，兩人皆說中彩票指的是指娶到劉真一事，並非真的中獎。

吳宗憲與辛龍皆坦言這「玩笑開太大」，至於還有彩券行老闆說辛龍實際中獎金額是4.6億，他也苦笑說「如果真的中4.6億，我怎麼還會站在這？」最後辛龍更以「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」四句作結，暗示一切都如虛幻。

(中時電子報)