假期不再濕冷 27日起水氣減稍回暖

二二八連假還剩2天，中央氣象局今天表示，明天小幅回暖，雨勢也會逐漸趨緩，28日和3月1日將是本週天氣最好的兩天，2日又有波大陸冷氣團報到。

二二八連假有4天，可惜天公不作美，受大陸冷氣團和華南水氣影響，各地濕冷，中央氣象局表示，明起水氣減少，僅迎風面東北部和東半部有雨，氣溫小幅回升，北部白天高溫可達攝氏17到18度；中部高溫約22度，南部高溫26度。

氣象局表示，28日和3月1日將是天氣最好的時候，但仍要留意日夜溫差大，西半部沿海清晨低溫還是只有13、14度，提醒民眾留意。

氣象局預測，3月2日將再有波冷空氣南下，強度達大陸冷氣團等級，北部低溫探12度，不過，由於水氣和這次相比明顯少許多，感受上偏乾冷，陽光露臉之後感受還是有18到20度。

至於未來是否還有機會下雪，氣象局表示，雖然華南水氣逐漸減少，但是由於仍有水氣殘留，3000公尺以上高山還是不排除有下雪或是下霰的可能。1060226

(中央社)