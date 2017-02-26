海外二二八遺屬返鄉 赴雲嘉追思

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定居美國、巴西等國的二二八海外遺族家屬28人，今天前往雲林古坑、嘉義市二二八紀念公園追思，期望政府落實轉型正義、台灣永久和平。

今年適逢二二八事件70週年，旅居海外的二二八遺屬為紀念這段歷史，在僑委會的安排下組團返台悼念逝去的親人，其中受難者遺屬第一代者19人、第二代5人、第三代4人。

返鄉團成員上午在雲林縣長李進勇等人陪同下，前往古坑二二八紀念公園默哀追思；遺屬成員希望記取二二八歷史教訓，政府落實轉型正義，儘速公布加害者和元凶，並期許台灣永久和平。

李進勇表示，二二八事件是台灣歷史上的不幸，對許多家庭而言，是個驚恐、逃避、受欺騙的痛苦記憶，第一代返鄉團成員當年也因迫害而遠走他鄉，希望大家藉此歷史教訓，彼此扶持，共同維護公義，追求和平。

海外遺族家屬下午在嘉義市長涂醒哲、立委李俊俋等人陪同下，前往嘉義市二二八紀念公園內的紀念碑前追思。

涂醒哲表示，二二八事件發生迄今70週年，台灣在過去70年來，民主不斷向前進步，我們紀念這個日子、追思先人，更要還原真相，唯有還原事實真相，才能帶來真正的寬恕與原諒。

涂醒哲並向返鄉團成員介紹嘉義市二二八紀念公園內的紀念碑，是以原住民竹製口琴造型，取其「鎮慰亡靈，撫平傷口」之意；紀念碑下方有「梅花鹿群共飲生命之泉」銅雕，象徵台灣族群共生共榮。1060226

(中央社)