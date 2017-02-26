金鋼狼來了!休傑克曼、派屈克史都華帥氣抵台

男星休傑克曼、派屈克史都華26日傍晚抵台，宣傳「金鋼狼」系列最終章「羅根」，也是兩人最後一次聯手演出金鋼狼、X教授。（陳麒全攝）

休傑克曼步出登機門時，刻意讓派屈克史都華走在前面，許多粉絲在登機門口接機，看到休傑克曼直呼「好帥！」。（陳麒全攝）

休傑克曼還用中文說「你好」，隨後由環宇商務中心人員引導下，坐上電車通關入境。（陳麒全攝）

男星休傑克曼、派屈克史都華26日傍晚抵台，宣傳「金鋼狼」系列最終章「羅根」，也是兩人最後一次聯手演出金鋼狼、X教授。

最後一次飾演「金鋼狼」的休傑克曼（Hugh Jackman）及飾演「X教授」的派屈克史都華（Patrick Stewart）26日傍晚抵台，二人來台將展開3天宣傳新作電影「羅根（Logan）」的活動，粉絲期待在休傑克曼「封爪」前，目睹經典金鋼狼和X教授最後風采。

休傑克曼步出登機門時，刻意讓派屈克史都華走在前面，許多粉絲在登機門口接機，看到休傑克曼直呼「好帥！」，二人也親切向大家揮手，休傑克曼還用中文說「你好」，隨後由環宇商務中心人員引導下，坐上電車通關入境。

(中時)