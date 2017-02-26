中校深夜遭盤查 涉毒曝光

海軍艦指部主計處黃姓中校副處長今年1月11日凌晨近1時，走在苓雅區三多、自強路口，被高巿警保大特勤中隊查獲涉毒，對於背包裡的安非他命吸食器及夾鏈袋殘渣，黃男推給網路聊天室認識、綽號「煙火」男子，但因無法交代對方身分及連絡方式而被帶回調查。黃男直到被移送高雄地檢署前一刻才說自己是職業軍人，因尿液檢驗報告約需3個月，目前還未出爐，檢方還在偵辦中。

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(中時)