吳敦義：國防部長自評100分 那蔡總統可得800分

吳敦義（中）出席桃園市青工會總會長交接。（楊明峰攝）

吳敦義（右）出席桃園市青工會總會長交接，與選民寒暄。（楊明峰攝）

國民黨主席參選人吳敦義26日下午出席桃園市青工總會會長交接典禮表示，國防部將雄三飛彈像按沖天炮按出去，國防部長卻自評100分。如果國防部長可得100分，提倡一例一休者起碼300分，講過勞工是她心裡頭最軟1塊肉的蔡總統可拿800分，吳敦義批評執政黨不守信用。

吳敦義接著說，蔡英文曾說過，勞工對政府政策不滿可大聲講話，政府聽不見可再大聲，政府若還是聽不到可拍桌子，但還沒等勞工拍桌，蔡總統向記者講說自己「公親變事主，應該去找老闆」。

吳敦義表示，對於政府的不守信用，國民黨不只是要做有力監督、有效制衡的在野黨，更充分奮發，邁向重新執政之路，重建中華民國榮光，以及國民黨的尊嚴。

(中時)