2017防救災科學體驗營 台中苗栗慈濟園區登場

慈濟基金會舉行「2017救將！防救災科學營」；期盼透過專家領域學者的「名人開講」，凝聚創意解決方案的「點子松」與前進災區的「實境體驗」！（慈濟提供）

慈濟基金會24日至26日在慈濟台中靜思堂與苗栗聯絡處舉行「2017救將！防救災科學營」，期盼透過專家領域學者的「名人開講」，凝聚創意解決方案的「點子松」與前進災區的「實境體驗」；了解災前、災中與災後的科技與資訊應用，引領另類全民國「防」，期待凝聚網路世代對災害的認知與共識，落實防災概念，人人共同守護家園。

近年來全球天災不斷，臺灣則因地理環境影響，位處環太平洋地震帶，又受極端氣候變遷，旱、澇情形逐年明顯，小小島國，已將佛教所稱「地水火風、四大不調」的狀況，幾乎盡現在前，國土脆弱如此嚴重，直接危害人民生存空間，不等災害來臨時令人措手不及，在每一次的災難後，更應省思如何防災、減災、備災。

慈濟指出，細數臺灣歷年來遭受大型天然災害，九二一大地震、2009年莫拉克風災後，大型災害的頻率正以令人難以想像的速度遽增。2014年澎湖空難與高雄氣爆、2015年南港空難、八仙塵爆與蘇迪勒颱風、2016年台南大地震在年節前夕震碎無數的家園、尼伯特風災重創台東、莫蘭蒂風災肆虐屏東半島，面對災害已經成為台灣社會的重要課題！

慈濟基金會於2017年推出「Fun大視野 想向未來」計畫，其中的重點活動「救將！防救災科學營」，就是號召全國對參與社會公共議題、永續發展、氣候環境變遷、防救災議題有使命的青年站出來。

台中靜思堂活動邀請天氣風險管理開發公司總經理彭啟明、海棠文教基金會前執行長陸宛蘋、OSM開放街圖社群理事長鄧東波、Flying V 創辦人林弘全、Pansci總編輯鄭國威及究心公益科技執行長莊國煜等專家學者，從多元面向領域，帶領學員認知災害。

慈濟苗栗聯絡處透過模擬災區的「實境體驗」，在慈濟志工引導及介紹下，親自操作各式慈濟的「慈悲科技、賑災設備」救災器具，有行動廚房、組合屋、帳篷、福慧床、淨水器等。

報名的154位青年朋友當中，任職工研院的王裕祥表示，莫拉克風災發生時，他在嘉義宏德高職任教職，親眼目睹學校地下室淹水的驚駭畫面，讓他意識到全球暖化和複式合災害是不可忽視的議題，所以他曾參與綠色魔法學校的導覽志工。

災難的實境模擬給王裕祥豐富的想像力，他發明一台自動洗髮機也申請專利，參加了這次體驗營後，他認為自動洗髮機可以運用在救災現場，但是他更覺得「預防甚於治療」的概念，所以想繼續研發，作為未來不可預期的災難發生時，有效的救災工具。

慈濟基金會表示「防救災科學營」活動課程是以實務學習為主軸，有認識災害、網路科技與社會實踐相關資訊的應用，災害情境模擬與救災科技設備的操作，讓青年朋友從學習中走入防救災領域，學習防災與救災知識，也期待透過營隊所學，未來能回饋鄉里之間，為居住的家園盡一份心力。

(中時)