隋棠忙顧二寶 無暇看「姚王分手」新聞

隋棠經紀人代其回應可能沒時間看姚王新聞。（圖／中時資料照）

姚元浩和王心凌今驚爆已於22日結束4年戀情，雙方經紀公司隨後證實兩人和平分手，而當初他們在一起時，曾傳女方是介入姚元浩和隋棠間的第三者，一度引來罵聲，而這次姚王分手，隋棠的反應也成為大家另外關心的焦點。

隋棠和姚元浩2012年分手後，在出席活動時，落淚哭訴「我的心就像被美工刀一筆一筆在繼續割著」，讓許多粉絲看了相當心疼，不過，現在的隋棠和結婚2年的老公Tony婚姻幸福美滿，月初更喜迎第二胎女兒Lucy的誕生，完全沉浸在為人母的喜悅之中。

而姚王戀破局消息一出，隋棠經紀人聽了僅代為回應：「棠目前很專心在家適應照顧二寶的生活，應該無暇看新聞，我也不打算為了這個新聞打擾她啦，謝謝辛苦了。」

(中時電子報)