陳昱翰狂飆34分 義守率先晉級8強
義守大學本屆重返UBA公開一級，就展現出色實力，今面對台灣藝大，由陳昱翰狂飆34分領軍，以79比69拿下重要的第10勝，成為本屆首支晉級8強的球隊，但教練謝玉娟強調，還不到鬆懈的時候，希望連同下周賽事，還有6場比賽能打（意謂能至少打進四強）。
義守大學102學年度與台師大比賽時發生鬥毆事件，遭禁賽1年，隔年從公開二級出發，順利拿下前4名晉級公開一級門票，重返一級後實力不墜，迄今只敗給健行科大與輔仁大學，都是本屆名列前茅的球隊，如今拿下10勝，也順利取得8強門票。
「我們現在是連勝（4連勝），下個階段還有3場球，希望能延續氣勢，還能有6場球能打。」謝玉娟強調，還有6場球的意義，就是希望能殺進4強，「當然，希望能打到最後的那場球（指冠軍賽）。」
陳昱翰率隊奪勝後，明天就將前往四川參加中國大陸NBL體能測試，尋求進軍對岸籃壇的機會，儘管帶著受傷風險，他仍堅持要陪伴隊友每一場UBA賽事，如今順利晉級，他說：「晉級只是最低目標，但還不能安心，還不知道8強交叉賽的對手。」
(中時電子報)
關鍵字：大學
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