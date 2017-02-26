連假遇進香潮 台南警方忙疏導
主祀福德神的台南市崁頂福安宮在二二八連假期間，正好是分靈宮廟回母廟進香的熱鬧期間，警方在進香潮期間安排交管勤務，並設置警察行動休息補給站，讓員警有安心休息的空間。
台南市政府警察局白河分局長李名昌今天表示，今年土地公聖誕剛好是228連假，前往崁頂福安宮進香的信眾非常多。因崁頂福安宮地處山區，道路狹窄，瞬間大量車流湧入的結果，常常造成附近路段無法負荷而耽誤預定進香的行程；尤其是175線咖啡公路至福安宮的山路坡度陡峭，交通容易壅塞。
李名昌指出，分局特別於進香潮期間，結合東山區高原里社區巡守隊，與廟方加強交管全力疏導。一般進香民眾可盡量避開連假早上交通尖峰時段，並建議改道由東山區沿南99線至東原接104線再接175線，可節省許多時間。1060226
(中央社)
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