大陸國家林業局：象牙交易減少80%

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中國大陸國家林業局副局長劉東生今天表示，大陸十分重視野生動植物保護，也積極打擊非法動植物交易，其中最受國際抨擊的象牙非法交易已經大幅下滑80%。

澎湃新聞報導，劉東生在北京參加世界野生動植物日宣傳活動時表示，中國大陸政府十分重視野生動植物保護，全中國大陸野生動植物保護工作也取得明顯成效，包括大貓熊、揚子鱷、藏羚羊等極度瀕臨危險動物的物種，已經逐漸擺脫滅絕的風險。

不過他也坦言，非法獵捕野生動植物案件仍時有發生，地方獵食野生動物的不良習俗也仍然存在，國際野生動植物非法交易情況嚴重。

劉東生表示，中國大陸當局推動各項措施，打擊野生動植物非法交易，這使得這類非法交易的數量有所減少，其中象牙非法交易案件下降80%以上。

他說的措施包括修訂「野生動物保護法」、擴大對濫捕濫食與非法經營利用野生動植物的處罰、建立由中國大陸國家林業局等20多個部門參加的打擊野生動植物非法交易跨部聯席會議機制和野生動物專用標識制度。

此外也研究制定野生動植物網上交易審核標準，並加強與瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）、打擊野生動物犯罪國際聯盟（ICCWC）合作，大陸也將在今年年底停止全中國大陸的商業性象牙加工貿易。1060226

(中央社)