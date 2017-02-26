重罰烘焙坊 勞工局最快連假後寄裁罰書
台中市永采烘焙坊向離職員工、實習生高額求償引發爭議，台中市勞工局重罰新台幣100萬元，裁罰書最快在連假後寄出。
台中市勞工局上月受理申訴案後派員稽查，確認業者有使勞工延長工時，並讓勞工連續工作超過13天等情形；另外也稽查業者提供的相關資料，發現業者違反多項勞基法規定，將予以重罰。
勞工局指出，綜合該烘焙坊多年來對勞工未善盡照顧，並有多次違法紀錄，決定針對此次申訴案，依法重罰100萬元，希望督促業者檢討改善勞動條件、善待員工。
然而，今天許多網友到永采烘焙坊察看，發現業者在店門口貼出公告，「對於近日所引發外界批評指教，定將虛心接受，自即日起本店停止營業」。
勞工局對此表示，即便業者停業，相關的程序仍要持續進行，將給業者陳述意見的時間，至於裁罰書，最快下周才能寄出。
此外，勞資雙方已在22日於台中市勞工局召開協調會，資方願意拋棄對學生所有民事、刑事責任，調解訴求也全部撤回；至於資方應給付而未給付的加班費、國定假日出勤的薪資等，預計3月6日召開二次協調會認定。1060226
(中央社)
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