辛龍否認中樂透彩頭獎 純粹是玩笑

歌手辛龍今天受訪時否認中了樂透彩頭獎，至於為什麼說自己中了新台幣1.2億元的樂透彩，是指娶了劉真這位美嬌娘，純粹是玩笑。

吳宗憲日前錄製綜藝節目時說，「其實演藝圈2年前出了一個大事，有個藝人，光頭造型，留著鬍子，老婆是跳舞的，中了2億樂透，之後有2年時間不再出來表演」，讓辛龍受外界關注。1060226

(中央社)