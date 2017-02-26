曾雅妮1年多來最佳表現 泰國賽並列14名

台灣高球女將曾雅妮在LPGA泰國賽末輪打出72桿，最後以4輪總計279桿並列14名，這是她一年多以來成績最好的一場比賽。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金160萬美元（約新台幣4918萬元）的LPGA泰國賽（Honda LPGAThailand），當地時間23日起在泰國的春武里省進行4回合共72洞的賽事。

過去曾在2011年、2012年兩度在本項賽事稱霸的曾雅妮，首輪打出2鳥、3柏忌的73桿並列44名，表現不算突出，但接下來兩輪她找回在「福地」作戰的好手感。

次輪她打出4鳥、1柏忌的69桿，找回久違的「6字頭」成績；第3輪她飆出7鳥、0柏忌的65桿，3輪打完的排名一度衝進前10名。

可惜末輪她抓下3隻小鳥，但也吞下1個柏忌和1個雙柏忌，只打出平標準桿的72桿，無法將排名繼續往前推進，最後以4輪總計低於標準桿9桿的279桿成績並列14名。

這次比賽之前，曾雅妮今年球季已經打了兩場比賽，但兩戰都遭淘汰；去年球季她出賽25場中有12場被淘汰，這次排在並列14名，是她去年一整年至今，成績最好的一場比賽。

龔怡萍4回合分別打出75桿、72桿、74桿、73桿，總計高於標準桿6桿的294桿成績排在63名。

韓國女將梁熙英（Amy Yang）前3輪陸續打出66桿、67桿、65桿，末輪她抓下4隻小鳥，沒有吞下柏忌，打出低於標準桿4桿的68桿，最終以4輪總計低於標準桿22桿的266桿成績奪冠。1060226

(中央社)