中華隊備戰WBC 赴日熱身賽首勝

中華隊為備戰世界棒球經典賽（WBC），前往日本移訓，今天在與日本新藥的熱身賽，靠投手群完封對手，打線在7、9兩局各得1分，終場以2比0拿下熱身賽首勝。

中華隊今天在日本的神戶與社會人球隊日本新藥進行移訓的第一場交流賽，先發投手郭俊麟投3局無失分，中繼後援投手也都表現穩定，打線分別在7局上以及9局上，靠著連續安打各打回1分，終場以2比0取得這場交流賽的勝利。

中華隊全場敲出8支安打，關鍵的7局上半，在兩人出局後，鄭達鴻以及林哲瑄連續安打站上得點圈，胡金龍適時敲出安打，打回中華隊的第1分；9局上半，鄭達鴻再度安打上壘，靠著林哲瑄護送站上得點圈，替補上場的張志豪補上左外野方向落點巧妙的安打，打回中華隊的第2分。

針對中華隊前6局攻勢不順，總教練郭泰源表示，前面主要在適應對手的配球策略，打者也在尋找手感。

胡金龍認為，對方投手投得很好，雖然天氣真的很冷，不過球員還是要努力調整狀況。

中華隊今天的先發投手郭俊麟表示，今天他的變化球狀況不理想，不像在台灣打熱身賽的時候可以控到好球帶附近，會再調整動作，每一次投球都會確實做好。

中華隊今天的第3任投手江少慶，中繼投了1局，用了11顆球，最快球速催到時速147公里，總教練郭泰源特別點名他的狀況調整不錯，江少慶對此也感覺很開心，他說，今天有實戰可以去抓比賽的感覺，有進入狀況，投球上面有丟一顆曲球，其他就以直球為主，沒特別注意自己的球速。

中華隊接下來將在28日的交流賽對上新日鐵廣(火田)，總教練郭泰源表示，將觀察江少慶或宋家豪狀況，擇一作為先發投手。1060226

(中央社)