老薑傳滯銷 店家推消費送老薑活動力挺

網路瘋傳新竹縣橫山鄉「老薑爺爺」詹三出的老薑滯銷，雖無法確認真實性，仍有店家認購老薑，並推出「消費送老薑」活動，讓民眾直呼「很暖心」。

為防止禽流感疫情擴散，農委會日前發布7天禁宰禁運家禽，不少餐飲業者因此暫停賣雞、鴨餐點，更讓冷天應該高朋滿座的薑母鴨業者生意大受影響，攤商、餐飲業者苦不堪言，甚至一度抱怨「要吃土了」。

薑母鴨的生意慘淡，薑農也受影響？網路近日瘋傳，指新竹縣橫山鄉高齡85歲「老薑爺爺」詹三出親手栽種的大批老薑滯銷，打電話給網友求助， 希望大家可以幫忙載到育幼院或捐給弱勢，「不然放到爛掉很可惜」。

老薑爺爺的老薑是否因禁宰禽令而滯銷，在網路引發討論，即便有網友直指訊息是假的，仍吸引不少人上山向詹三出購買老薑。汽車精品百貨業者「金弘笙竹北店」得知訊息，也前往購買100斤老薑，除推出「消費送老薑」活動，也熬煮薑茶於店內提供飲用，讓消費者直呼溫暖，給予讚許。

業者表示，在網路上得知「老薑爺爺」的老薑滯銷後，感到不捨，除了推出消費送老薑活動外，也在店內設置立牌，希望拋磚引玉，讓更多民眾可以幫忙老薑爺爺，前往橫山購買老薑，在寒冬中送上溫暖。

「買東西也能做愛心，覺得很棒」，消費者說，入店時就有注意到一整箱的老薑，原本納悶汽車精品店怎麼會兼賣老薑？結帳時經店員說明才知道是愛心公益，感到相當溫暖，離店時也沒忘給業者一個讚。1060226

(中央社)