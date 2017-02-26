休傑克曼來台 明晚101水舞廣場會粉絲

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好萊塢影星休傑克曼、派屈克史都華今天抵台，兩人將在台短暫待3天，宣傳新片「羅根」，明晚兩人將在台北101水舞廣場舉行「羅根」台北粉絲見面會，後天舉辦記者會。

金鋼狼、X教授來了！好萊塢男星休傑克曼及派屈克史都華，今天下午搭機抵台，不少粉絲接機，他們親切揮手，戴著墨鏡的休傑克曼還用中文說「你好」。

休傑克曼、派屈克史都華今天休息一晚後，明天晚上6時將在台北101水舞廣場舉辦「羅根」全球巡迴台北粉絲見面會，屆時兩人將在紅毯上與粉絲互動。

28日上午兩人則是出席「羅根」記者會，預計晚間離台，隨後再前往北京宣傳，結束短暫來台3天行程。1060226

(中央社)