新北鯨豚擱淺 明顯死亡

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海巡署岸巡二一大隊，今天下午1時許，在新北市石門區老梅沙灘，發現鯨豚擱淺，且鯨豚已死亡。

海巡署說，已經通知中華鯨豚協會人員，明天至現場處理。富基安檢所備勤人員，將死亡鯨豚搬移至海浪無法沖打的位置，於其四周架設封鎖線，等待明天中華鯨豚協會人員前往協處。1060226

(中央社)