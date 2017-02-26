銀膠菊誤當滿天星害人過敏 中市府通知主儘速移除
民眾在台中市南屯區重劃區把銀膠菊誤當滿天星，誤觸而過敏！農業局表示，中市外來植物防治原則規定，銀膠菊生長土地所有權人應善盡管理責任並妥當處置，市有土地均會確實防治，私有土地則會並通知土地所有權人儘速移除或作適當圍籬及警示，避免民眾誤觸。
銀膠菊可造成人體過敏，建議穿著長袖衣物、戴手套及口罩再接觸，接觸後儘速洗手。農業局表示，未來將加強辦理教育宣導說明會，並在市府網站設立查詢專區，提供正確的外來植物資訊，協助民眾辨別及清除銀膠菊。
農業局指出，銀膠菊防除的最佳時機為早春開花前為佳，可減少結實繁殖和花粉飛散的機會，藉由人力、簡單器具拔除，農地以農耕機具翻除，再將拔除後的植株放入黑色塑膠袋中悶腐或乾燥後焚毀。
銀膠菊原產中南美洲，分類上屬菊科一年生草本植物，植株高30至150公分，小苗成蓮座狀平鋪於地面，成株葉子形狀為羽狀裂至全緣，葉兩面被短柔毛或腺毛，花序為頂生或腋生頭狀花序，容易被誤認為石竹科的花材「滿天星」。
銀膠菊主要生長在低海拔及濱海地區的農地、草生地、田埂、溝渠、道路隔島、庭院等地區，環境適應強、生長迅速，不僅危害當地原生植物生長空間，並且花粉、短柔毛及腺毛皆可造成人體過敏。農業局呼籲，民眾切勿觸碰銀膠菊，發現該外來植物可通知農業局處理。
(中時)
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