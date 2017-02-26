高雄農會理事長魚塭遭氰化鈉下毒 損失慘重

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高雄路竹區魚塭傳出遭人用氰化鈉毒害，警方透露，當地魚塭池像棋盤格交錯複雜，多名魚塭主皆共用出入口，卻僅被害人魚塭被下藥，針對性十足，正全力緝凶；海洋科技大學水產養殖教授黃榮富表示，氰化物是列管制的劇毒、毒性不易清除，建議被害養殖戶短期勿養魚。

高雄區農會理事長李清讚在路竹的2甲半魚塭，24日傳出遭人用氰化鈉下毒，虱目魚、白蝦全毒死，損失慘重，現場留下一桶已經稀釋過的氰化鈉，水面也漂浮3個氰化鈉的塑膠袋，遭人蓄意下毒。

消息傳出，養殖戶人心惶惶，陳姓養殖戶說，大家魚塭相連形成大型魚塭區，每天進出的人不少，但彼此都熟識，近來沒有發現異常狀況，懷疑歹毒應是趁夜深人靜，潛進魚塭下藥，事件發生後，也都加強巡魚塭。

黃榮富則說，他很訝異有人拿出這麼大量的氰化鈉毒魚，氰化物是管制藥品，一般民眾買不到，推測應是從化工廠流出，或者透過特殊管道取得，因氰化鈉很毒、濃度又高，後續的處理相當棘手。

他說除了要趕快將毒水抽出，魚塭池也要經過長時間反覆的沖洗、浸泡，才能沖淡毒性，建議養殖戶短期內不要養魚，還有要嚴格控管毒水流向，避免二度汙染。

湖內警分局強調，事發以來，員警不眠不休過濾監視器、明查暗訪，將盡快追查凶嫌到案，以釐清犯案動機。

(中時)