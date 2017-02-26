麗寶樂園跳電 中市觀旅局督導業者全面檢視電力設施

台中市麗寶樂園26日中午園區跳電，造成多項遊樂設施停止運作。市府觀光旅遊局表示，麗寶樂園業者已依照程序在3至5分鐘內引導遊客離開遊樂設施，無人員受傷，並於12時55分恢復供電，之後園區均正常運作；市府下午也前往了解，並督導業者請電機專業技師全面檢視園區所有電力設施，避免再有類似事件發生。

觀旅局表示，麗寶樂園跳電是因為內部電力設備問題，在停電時段，遊客至服務中心或售票窗口要求退票；業者均從寛認定予以退票，或在票根加蓋樂園認証章，民眾今年底前可憑券免費入園一次。

(中時)