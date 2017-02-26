少子化衝擊 樹德科技大學提高助學金搶學生

我要評比

少子化時代下，樹德科技大學今年祭出助學獎勵金50萬元搶學生。(郭韋綺翻攝)

學測成績公布，樹德科技大學祭出免學雜費、最高助學獎勵金50萬元搶學生，校長陳清燿表示，少子化成台灣教育最大隱憂，學生數一直不增加，就只能創造更有利的條件和環境，吸引優秀的學生就讀。

他表示，目前開放高中學測申請入學，計有流通管理、資訊管理、應用外語、兒童與家庭服務、社會工作學士學位學程、室內設計系及表演藝術系7系。錄取後，除享有大學四年學雜費全免，還有高額獎勵金可拿。

另，為讓高中生在學測成績拿到手後，更認識大學多元課程與特色，樹科大也參加旺旺中時媒體集團，在台北台灣大學綜合體育館、高雄新光三越左營店兩地舉行的大學技職校院多元入學博覽會。

由公共事務室推廣中心主任陳慶樑，傳授面試技巧致勝關鍵，他說，大學多元入學管道，讓考生有更多機會選擇系所，大學端多元選才方式，除考試成績外，高中的表現都會納入考量，也有大學會依校系特色採計指定項目考科做為錄取標準。

他強調，其實只要善用高中性向測驗，找出自己的興趣所在，準備充分，就能獲得面試教授的青睞。

(中時)