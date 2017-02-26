中校疑涉毒退役 艦指部否認官官相護

我要評比

海軍中校遭警方攔查到背包內有疑似毒品吸食器，事發後中校申請並在2月1日順利退役，艦隊指揮部軍官今天受訪否認官官相護。

艦指部前黃姓中校1月11日凌晨與朋友聚會後，遭警方攔查，被發現隨身背包內有疑似毒品吸食器，全案由警方移送高雄地方法院檢察署偵辦中。

海軍司令部表示，對於黃員拒絕尿篩及未依規定回報等情，艦指部予行政處分，如高雄地方法院檢察署確認黃員吸毒，將召開人評會處分。

媒體報導，黃姓中校能順利申請退役是軍方官官相護，才能讓退役案火速被核准。

艦指部軍官指出，陸海空軍士官申退依規定在3個月前提出並將資料送交權責單位辦理，未依時間規定申請，權益受損要自負責任。

以黃姓中校被攔查的時間換算，他從提出退役到退役大約2星期就獲准。受訪軍官表示，軍方依規定辦理，且有要當事人簽具切結並自負權益受損責任。

受訪軍官表示，依據陸海空軍士官服役條例，只要符合服役最少年限就可依個人意願提出退役申請。

至於黃姓中校的月退俸是多少，軍方不便透露。1060226

(中央社)