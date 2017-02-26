北市天文館：展示場更新年底完工

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台北市立天文科學教育館今天說，正進行展示場更新工程，預定年底完工，更新後設備將融入天文新知，像重力波探測發現等。

媒體報導，但北市議員指出，天文館設備老舊，展示品20年沒更新，入館人數「溜滑梯」，去年參觀人數比起4年前，慘跌25萬人次，相較動物園與兒童樂園動輒百萬人次，冷清許多，為此天文館砸新台幣5億多元，進行開館以來首次大規模翻修，重振人氣，但卻「就像耀眼的星星殞落」。

台北市立天文館表示，展示場目前正進行更新工程，預計年底完工，更新後設備內容將融入天文新知，像是重力波的探測發現，展演方式也會增加許多操作型、互動性設施與影音及動畫節目呈現。

天文館說，至於新的展演技術如AR/VR等，已納入今年度特展的規劃，新展區不僅蘊含豐富的天文教育內涵，更增添許多趣味性，適合親子同遊。

天文館表示，更新工程進行期間，因展示場封閉，導致參觀民眾不便，不過，特別設置臨時展示區，相關展演與導覽仍如常進行，新展區請拭目以待，展示更新期間雖有不便，但仍推出多樣性的服務，歡迎蒞臨參觀。1060226

(中央社)