郭明良涉論文造假 教部將追回學術獎
台大教評會日前決議，解聘論文造假涉案嚴重的台大教授郭明良等人。教育部今天表示，郭明良曾獲教育部學術獎，當時送審作品有涉假論文，將追回獎項。
台灣大學教授郭明良違反學術倫理案，台大校方教評會日前做出決議，解聘涉案嚴重的教授郭明良、張正琪等人，有論文共同掛名的台大校長楊泮池被認定無違反學術倫理、無需懲處或辭職。
教育部為獎勵學術發展、提昇教學與研究水準，因此設置國家講座，每年獎助得主新台幣100萬元，期限3年；另外為獎勵學術研究、提高學術水準，也設置學術獎，得獎人可獲證書及獎金60萬元，而楊泮池曾在2002年獲學術獎、2007年至2010年獲國家講座，郭明良則在2008年獲得學術獎。
教育部高教司表示，經確認後發現，郭明良當時學術獎送審的作品中，確實有這次涉假的論文，因此將追回當時的學術獎金60萬元及榮譽證書，而楊泮池因得獎時期較早，當時送審的論文並不包括這次產生爭議的論文，但教育部仍會持續查核。
日前大學入學考試中心召開董事會，台大校長楊泮池卸任董事長，由中興大學校長薛富盛出任新董事長。高教司表示，這與論文爭議無關，主要是楊泮池任期已屆滿，當時多人認為可由北、中、南的大學校長輪流擔任董事長，兼顧區域平衡，楊泮池也支持區域輪流的作法，而楊泮池仍是常務董事一員。1060226
(中央社)
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