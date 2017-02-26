木棒聯賽》蘇煒智一棒當英雄 盼替穀保拚「雙冠」

穀保家商隊長蘇煒智敲出致勝安打。（學生棒聯提供）

儘管在這次木棒聯賽表現不盡理想，穀保家商隊長蘇煒智今天(26日)在4強戰關鍵時刻挺身而出，8局下滿壘時掃出帶有2分打點的超前安打，打下勝利打點，助球隊以6比3擊敗普門中學，挺進冠軍戰，這次他不願再重演前年爭冠失利的戲碼，蘇煒智說：「今年要挑戰木棒，鋁棒『雙冠』。」

高三的蘇煒智是穀保陣中主戰捕手，去年也入選U18亞青賽國手，然而這次他在木棒聯賽還未調整至最佳狀態，打擊率不到2成，今天4強戰碰上普門，比賽前段也沒有表現，他說：「前面大家太急，選球沒選好，自己也有點失常，沒有幫助到球隊。」

但8局下平手時，蘇煒智在滿壘的局面下上場打擊，一棒把球掃向右外野送回超前2分，成為致勝功臣，他提到：「教練有提醒說投手擅長滑球，所以我抓外角滑球打。」貢獻關鍵一擊，蘇煒智也不居功，「是大家一起打下來的，沒有陳真前面的追平安打，就沒有我。」

穀保曾在101、102學年度打下木棒聯賽「2連霸」，103學年度雖也殺進冠軍戰，但最終不敵高苑工商，蘇煒智當時高一，他表示：「那時候是要挑戰3連霸，但只拿到亞軍，覺得很可惜。」相隔1年後再度爭冠，這次他企圖心更強，希望能為已拿下本學年度鋁棒組冠軍的穀保，拚出鋁棒、木棒「雙冠」。

(中時電子報)