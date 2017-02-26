創新攝影技術 完美重現西斯汀教堂壁畫
梵蒂岡博物館（The Vatican Museums）表示，多虧1項史無前例的攝影計畫，現在能進1步研究擁有米開朗基羅繪製天頂畫的西斯汀教堂（Sistine Chapel）內著名壁畫細節。
「詢問報」（Inquirer）與法新社報導，結合創新數位科技及複製日光的特殊LED燈，攝影師能拍下長43公分、寬120公分的影像。
這項作業涵蓋220幅與西斯汀教堂壁畫實物大小相同的影像，包括「最後的審判」（The Last Judgement），以及佩魯吉諾（Perugino）與波提且利（Botticelli）在牆上繪製的壁畫。
義大利藝術報刊文存出版社（Scripta Maneant）表示，這3幅畫作的1999份複製品將送往全球各大圖書館，這些複製品皆完美重現這幾位文藝復興時代大師使用的色彩。
該出版社平面藝術總監葛蘭第（Gianni Grandi）24日晚間在西斯汀教堂公開這些影像，他說：「這項計畫共花費5年時間。」
他也提及多樣繪畫技巧：「這些照片讓我們了解米開朗基羅（Michelangelo）的作品，例如他運用的條紋或點描繪法。」（譯者：中央社廖禹揚）1060226
(中央社)
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