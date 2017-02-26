宗教辦學多一分慈悲 獲高度關注與青睞

天主教靜宜大學是由美籍修女所創辦，多一分慈悲與用心輔導，深獲學子的高度關注與青睞！（陳世宗攝）

靜宜大學於大學博覽會場，提供化粧品科學系研發生產的化粧品給詢問學生試用，獲得學子的有口皆碑！（陳世宗攝）

「2017大學博覽會」首度移師台中舉辦，獲得全國各地大專院校的熱烈響應，把握機會展現各校特色！宗教創辦的慈濟、華梵、南華及靜宜、東海、中原等，分別隸屬佛教、天主教與基督教所創校，多一分宗教人的慈悲與用心輔導，吸引中部9縣市高中職學生及家長的關注與青睞。

慈濟大學以醫學院聞名，證嚴法師經長期奔走，由佛教慈濟慈善事業基金會捐助設立，成為1所具備幼稚園、小學、中學、大學、碩博士班的完整教育體系的完全化教育大學；實踐以「慈悲喜捨」為辦學理念，發展醫學、社會人文、教育、傳播等4大領域，在台灣深具影響力。

慈濟與全球近50所大學簽訂為姊妹校，包括大陸名校北大、交大、中山，港澳名校港大，東南亞名校馬來亞大學、朱拉隆功大學，芬蘭名校赫爾辛基大學，瑞典名校哈爾姆斯塔德大學等；遍及亞洲、歐洲、美洲、澳洲，提供師生出國進行學術訪問或短期進修機會。

華梵大學創辦人曉雲法師為佛教界大德比丘尼，集教育家、宗教家、藝術家於一身，提倡重視德育的覺性教育。曉雲法師之德行感召其弟子、華梵護持委員與十方善士共同出錢出力，在海拔550公尺的大崙山上，創辦第一所由佛教人士成立的高等學府。

華梵大學基於多年來奠定優良教學基礎，自2006年至2014年連續9年獲得教育部補助「教學卓越計畫」，總計共獲得3億4570萬餘元的補助，辦學績效獲得教育部高度肯定；接軌國際教育、實現出國學習夢想部分，每10個學生就會有4個學生出國擔任交換學生與遊學等。

國際化趨勢下，南華大學與台灣佛光大學、美國西來大學及菲律賓光明大學共同建立「佛光山大學系統」，推出「一校註冊，五校選課」的學習模式；並推出「2＋2雙學位」學程，以2年在台灣就讀、2年在西來大學修課，即可取得雙畢業證書。並與劍橋、柏克萊等國際頂尖大學合作移地學習及跨國志願服務。

天主教靜宜大學是由美籍修女「蓋夏姆姆」所創辦，「靜宜」二字乃取自中文名字「陸靜宜」。該校不僅榮獲105年教育部「學海飛颺」及「學海惜珠」計畫補助出國研修金額全國第一；雜誌最新「國際與兩岸交換學生能量」調查中，多項評比在全國校院皆名列前茅。

基督教創辦的東海大學，每年都有將近億元獎助學金，今年推出的優秀新生入學獎勵辦法，若繁星推薦及個人申請，學測總級分達70級分獎學金32萬元；頂標及前標20％，也有11萬及6萬元獎學金；東海有7名中研院士校友，特聘他們擔任榮譽獎座教授。

中原大學積極推動國際化教育，交換生遍及亞洲、美洲、歐洲及大洋洲等世界各國！2016年學士班註冊率勇奪私立大學第1名；上海交通大學兩岸4地百強大學排名，連續6年獲台灣私立大學綜合大學第1名；連續3年榮獲世界大學排名中心，排名台灣私立綜合大學第1名等殊榮。

(中時)