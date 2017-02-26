唱出希望！心路合唱團20周年 今晚首登兩廳院

主要由智能障礙者組成的心路合唱團，今年「唱」入第20年，今晚首度登上國內音樂最高殿堂國家音樂廳演出。（心路基金會提供）

主要由智能障礙者組成的心路合唱團，今年「唱」入第20年，今晚首度登上國內音樂最高殿堂國家音樂廳演出。（心路基金會提供）

「隱形的翅膀，讓夢恆久比天長。」主要由智能障礙者組成的心路合唱團，今年「唱」入第20年，今晚首度登上國內音樂最高殿堂國家音樂廳演出，平時受人幫助的他們，如今唱歌給人聽，重拾自信也找到自己不同的可能。

心路合唱團成立之初，僅由數名志工臨時起意，由擁有40年經驗的指揮黃慶鑽帶團。他坦言，起初沒有人看好這群愛唱歌的智能障礙者真能登台，但堅持迄今足跡已遍布各地，更曾遠征大陸，20年來參加團員已有近200人。

他說，不少人具音樂天賦，旋律感受性或節奏感、律動強，透過合唱團獲得成長，例如改善注意力、記憶力，也成為良好心理輔導平台培養自信與成就感，更重要的是擁有目標。

「他們能力雖不如人，但在合唱中找到自我。」團員小鍾（化名）歌聲獨特而細緻，即使心智年齡僅7、8歲、注意力無法持續，如今卻是合唱團主將，每首歌曲僅聽1、2遍便能熟記，合唱團給予舞台，讓他更有成就感。

心路合唱團今晚首度登上國內音樂最高殿堂、國家音樂廳演出，曲目多元包括《彌賽亞》、台灣歌謠《四月望雨》與原民歌謠《太巴塱》等。不少團員昨晚興奮表示「睡不著」；也有人激動分享，本來受人幫助、如今卻能唱歌給人聽，「透過音樂發現自己不同的可能。」

「不要只用耳朵聽，更要用眼睛看。」黃慶鑽說，心路合唱團選歌正向，鼓勵活出希望、努力生活，《唱出希望》、《隱形的翅膀》為招牌歌曲，真正詮釋「唱歌」。成功站上國家音樂廳不僅是榮耀，更是台灣重要里程碑。年底前也盼舉辦一場完整、獨立紀念音樂會。

「一顆父母心，陪孩子走一生路。」心路基金會執行長張玲表示，心路合唱團讓孩子唱出自己心中的歌曲，心智障礙孩子情緒較不穩、職場中容易遭遇挫折，需要管道抒壓，合唱團讓孩子更穩定就業、生活，跨越身心界線。

(中時)