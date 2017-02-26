睽違18個月 楊宗樺未來賽奪冠
我國網球好手「小胖」楊宗樺，26日中國大陸安寧未來賽單打決賽，以2比6、6比4、7比6(7)逆轉勝紐西蘭史塔森(José Statam)，笑納個人生涯第7座未來賽冠軍，同時也是相隔18個月以來首冠。
楊宗樺自去年歐洲閉關苦練，久違的單打冠軍總算有所回報，此冠也讓楊宗樺的信心提升不少，「練這麼累還是值得的，能打贏比賽當然很開心，最近比較沒有去想輸贏，我覺得把自己該做的做好自然會有好結果。」
面對賽會第2種子，楊宗樺首盤遭連破兩局讓出，不過從次盤急起直追，掌握住關鍵第7局契機突破扳平，逼入決勝盤。「小胖」在搶七中發揮抗壓性，化解對手賽點，近2小時又30分鏖戰中逆轉勝，也是自2015年8月台塑盃後睽違一年半的單打冠軍。
安寧未來賽封王冠軍後，楊宗樺下一站將前往珠海參加挑戰賽，4月初回台參賽於台大體育館舉辦的華國三太子盃。
(中時電子報)
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