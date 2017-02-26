張靜密會許宗力、呂太郎？司法院：子虛烏有

司改國是會議委員張靜律師砲轟檢察官、法官收賄多引發反彈，媒體再爆張靜在出任國是會議委員前曾密會司法院長許宗力、祕書長呂太郎，但司法院晚間嚴正澄清，表示張靜是在2月8日上午拜會院長，過程中也未提到國是會議委員一事，並無密會。

新聞稿指出，報導提及張靜律師就擔任司改國是會議委員適任性一事曾密會許宗力、呂太郎之相關內容，均為子虛烏有，與事實不符，司法院嚴正澄清。

司法院指出，就張靜律師擔任司改國是會議委員一事，從未與張靜有任何聯繫，張靜係由籌備委員許玉秀推薦他為第四組委員，替陪審制發聲。

司法院表示，張靜與民間司改會2月8日到訪司法院，時間點在國是會議籌委會討論各組委員之前，怎會有籌委對張靜擔任司改國是會議委員有爭議，而由許院長請呂祕書長聯繫或密會張律師之問題？

司法院認為，相關報導事前既毫無查證，事後又企圖將前述兩事混為一談，已逾媒體該有節度，殊屬遺憾。

(中時)