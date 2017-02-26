中正紀念堂改立法院 朝野立委：沒必要
行政院政務委員張景森今天提議，把中正紀念堂改為立法院，民進黨立法院黨團幹事長葉宜津說，不太適合；國民黨立法院黨團副書記長陳宜民說，立法院沒有遷建的必要。
張景森今天在臉書提議，把中正紀念堂改為立法院，除地點適中外，「一個紀念獨裁者的空間可以轉變成民主象徵的國會」，也彰顯民主成就。
葉宜津接受電訪時表示，這是張景森自己的發想，國會要不要遷建，一直被討論，畢竟立法院也是國家的象徵。
她說，遷到中正紀念堂並不太適合，中正紀念堂現在的設計不適合用做國會，而如果是要重建，中正紀念堂那塊土地要怎麼使用，牽涉到都市計畫，不是三言兩語講得完的。
陳宜民說，第一次聽到這樣奇怪的言論，立法院現在過得好好的，為什麼要遷？
他說，立法院才剛剛與台北市政府完成換地，現在就說要遷建，才剛換好地，又要做動作，這是很奇怪的事情，沒有這個必要。
陳宜民說，現在政府要共體時艱，整體建設經費不應該花在這個地方，應該放在經濟建設上。
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，民眾現在在乎的是物價上漲問題，一例一休造成物價波動，包括經濟問題、禽流感等問題先穩定下來，應該先處理這個才對。把這些都處理好，再來談轉型正義。1060226
(中央社)
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