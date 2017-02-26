飲食男女簡單生活 張慰慈分享食禪

新北市鶯歌老街今天下午舉辦張慰慈新書見面會，分享美好生活秘訣，及「快煮慢食」與「食當季、食當地」的理念。有些雖難為主菜，但卻是爽口難棄的菜餚。

張慰慈說，「食禪」並不是單純教人做菜的食譜書，書中更多的是和這世間與食材的對話，許多對生命的體悟，及面對生活的反思。

張慰慈認為，全家人回家吃晚飯，團聚帶來的溫暖，才是提升家庭快樂指數的增溫劑。她從中國大陸回台灣後，開始以「快煮慢食」與「食當季、食當地」的態度做菜，同時寫下自己與每一樣食材相逢的故事。

張慰慈說，現代人除追求口腹之慾，也在過程中，經常浪費食材或吃了過多的食物，導致超標的熱量折損健康，也製造更多廚餘。1060226

(中央社)